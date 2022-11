Basket. Eurolega: Milano ko a Kaunas. È la quarta sconfitta consecutiva

18-11-2022 22:01

Per Milano è blackout totale. Niente idee, niente velocità, niente precisione. zero Le assenze di questa sera (Shields, Datome, Tonut e Baron) possono essere un alibi per la sconfitta ma non per la prestazione. Milano non riesce a trovare il bandolo della matassa contro un avversario forte, per carità, ma, guardando i due roster, assolutamente alla portata dei milanesi.

Milano soffre a rimbalzo e tira con percentuali mediocri, per Kaunas la vittoria è meritata, con un Evans scatenato (24): i lituani partono 7-0, vanno sul +13 (43-30) e non si scompongono nemmeno quando Mitrou-Long (17) si infiamma e riporta l’EA7 sul -4 (53-49), piazzando un nuovo e decisivo 9-0.

71-62 il risultato finale.

Le statistiche di Milano: 23/67 tiri totali; 8/31 tiri da 3; 8/10 tiri liberi.

Tabellino: Olimpia Milano: Mitrou-Long 19, Pangos 11