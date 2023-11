Basket Eurolega, Olimpia Milano in crisi nera: rivincita James con Messina sulla graticola. Pozzecco: pazza gioia

L’Olimpia Milano rimedia la quarta sconfitta nelle ultime 4 uscite (3 in Eurolega e 1 in campionato), Mike James si prende la sua vendetta. Il Villeurbanne di Pozzecco sbanca Kaunas

02-11-2023 23:32

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Un periodo nero per l’Olimpia Milano che cade in casa anche contro il Monaco e rimedia la quarta sconfitta consecutiva, la terza in Eurolega. Il percorso nel campionato continentale non è compromesso ma seriamente a rischio dopo questo ennesimo passaggio a vuoto e ora nel mirino finisce anche coach Messina.

Olimpia Milano: con il Monaco arriva un altro ko

L’Europa non sorride all’Olimpia Milano. L’Armani Jeans rimedia la sua quinta sconfitta in Eurolega e vede affievolirsi sempre di più le possibilità di dare l’assalto a una stagione importante. La gara contro il Monaco sembrava essere quella giusta per invertire la tendenza e i primi due quarti di gioco danno ragione a Shields e compagni, ma nella ripresa e in particolare nell’ultimo quarto sale in cattedra Mike James autore di una partita da 21 punti con il 62% da 2 e il 50% dall’arco e per Melli e compagni è notte fonde.

La rivincita di James e i motivi di una crisi

E’ stata anche la serata i cui Mike James ha potuto prendersi la sua rivincita nei confronti di Ettore Messina. Il nativo di Portland, che la Nba l’ha vissuta a più riprese, ha vestito la maglia dell’Olimpia nella stagione 2018/2019 e con risultati più che positivi, ma quando arriva Ettore Messina sulla panchina il suo tempo a Milano finisce. Il tecnico gli fa sapere sin da subito che non rientra nei suoi piani e la storia finisce anche con qualche piccola scoria polemica.

Difficile capire fino in fondo quali sono i problemi della squadra di coach Messina. L’arrivo di Mirotic doveva alzare il livello della competitività soprattutto in Europa ma le cose hanno preso una piega subito negativa. Milano soffre in difesa, soffre a rimbalzo e fa una fatica terribile anche in attacco voi il talento a disposizione sembra non riuscire mai ad emergere. E il record fino a questo momento è evidente con 7 sconfitte su 11 partite giocate fino a questo momento tra campionato ed Eurolega.

Messina sulla graticola: la rabbia dei tifosi

Quando le cose vanno male, il primo colpevole è sempre il tecnico. Succede nel calcio e succede ovviamente anche nella pallacanestro. Sui social da tempo i tifosi dell’Olimpia Milano hanno espresso insoddisfazione per la guida tecnica nonostante Messina sia considerato come una vera e propria leggenda del basket italiano. La sensazione, anche dall’esterno, è che qualcosa si sia rotto nella gestione della squadra. Ma se c’è un allenatore che ha conoscenze ed esperienza per provare ad invertire la rotta è proprio l’ex ct.

Gioia Pozzecco: il Villeurbanne vince a Kaunas

Se l’Olimpia perde e piange, c’è almeno un ex che vince ed esulta. Si tratta di Gianmarco Pozzecco, il commissario tecnico della nazionale italiana, da poco sulla panchina del Villeurbanne si toglie la soddisfazione di andare a vincere sul campo dello Zalgiris Kaunas e sul web già si rincorrono i video della “Mosca Atomica” che festeggia a fine partita tuffandosi ad abbracciare i suoi giocatori.

Eurolega: il calendario completo dell’Olimpia Milano