Basket, Hines in dubbio per gara 5

Secondo Gazzetta dello Sport ci sarebbe ottimismo per il giocatore

19-06-2023 13:10

Sulle pagine di oggi di Gazzetta dello Sport, si parla del roster che vedremo in campo questa sera, per gara 5 delle finali scudetto di basket. Lato Olimpia Milano il nodo da sciogliere riguarda Hines.

Su Gazzetta si legge: «Uscito dal campo nel terzo quarto di gara-4, il totem dell’Olimpia ha riportato una contusione alla spalla sinistra verrà monitorata fino a poco prima dell’inizio della partita».

Secondo il quotidiano vige comunque ottimismo. Hines potrebbe stringere i denti e dare una mano ai suoi. Se proprio non dovesse farcela al suo posto potrebbe subentrare Brandon Davies che per ora, durante i playoff non ha praticamente mai giocato.