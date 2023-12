Basket, in Veneto uno spettatore "minaccia" una ragazza arbitro: "Devi fare la fine di quella di Vigonovo"

Una frase buttata lì, in un impeto di collera, ma senza tener conto del peso che hanno le parole. E così quella che doveva essere una normale partita di basket giovanile s’è trasformata in un caso nazionale, entrando però dalla parte sbagliata della storia.

È quanto successo durante l’incontro del campionato Under 17 Silver della FIP Veneto tra Camin-Cittadella Brenta Gunners, dove uno spettatore presente in tribuna al seguito della formazione ospite s’è rivolto alla ragazza che stava dirigendo la partita urlandogli una frase che ha provocato lo sdegno di tutti i presenti:

Ovvero di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato un paio di settimane fa. Un accostamento di una cattiveria tanto inaudita da aver provocato l’immediata reazione di coloro che erano presenti sulle tribune, finendo per oltrepassare in fretta i confini della palestra.

I fatti risalgono a domenica scorsa. La ragazza oggetto delle offese dello spettatore ha 17 anni, è figlia di un ex cestista e da 5 anni ha iniziato il percorso per diventare arbitro. In questa occasione doveva fronteggiare un ostacolo maggiore rispetto alle abitudini, dal momento che non aveva altri arbitri con i quali poter dividere almeno le due metà campo.

Il papà, intervistato da alcuni organi di informazione locale, ha esternato tutto il suo dispiacere e l’incredulità dopo aver dovuto ingoiare tanti bocconi amari nel corso degli anni (l’ha accompagnata in ogni singola partita), fino ad ammettere che stavolta si è superato ogni limite.

Non c’ho visto più e sono scattato in piedi, cercando a fatica di mantenere la calma. L’uomo che ha insultato mia figlia credo fosse un genitore della squadra ospite : mi sono presentato, gli ho detto di tacere e di vergognarsi per aver proferito una frase tanto brutta e cattiva. Poi mi sono allontanato e ho pensato di chiamare le forze dell’ordine, ma non l’ho fatto, convinto che fosse meglio finirla in quella maniera. Adesso ammetto che potrei ripensarci , perché mi rendo conto che la gravità dei fatti è tale da meritare una punizione esemplare.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una punizione esemplare per il genitore che si è reso protagonista dei fatti contestati, subito comunicati ai dirigenti federali della FIP del Veneto. Il match ha visto prevalere nettamente la squadra di casa, in quello che peraltro era un attesissimo scontro al vertice (entrambe erano appaiate in vetta alla classifica). E una volta capita l’antifona, alcune persone riconducibili alla formazione ospite hanno cominciato a rivolgere insulti all’indirizzo della giovane direttrice di gara, sfociati però nell’accusa pesantissima rivolta da una di queste e tale da richiedere l’intervento di alcuni spettatori, nel tentativo di riportare la calma e far ragionare l’avventato autore del misfatto.

La società Cittadella Brenta Gunners, con una nota stampa apparsa sui propri canali social, ha chiesto pubblicamente scusa alla giovane ragazza per quanto ha dovuto subire nel corso della gara.

L’incidente che ha coinvolto il “tifoso”, se tale si può definire, è un caso isolato nella storia del tifo Gunners e non rappresenta in alcun modo il nostro modo di supportare i giocatori e di vedere la pallacanestro. Stiamo già intraprendendo azioni immediate e provvedimenti esemplari per affrontare la situazione e garantire che simili episodi non abbiano spazio nei nostri eventi futuri.

Anche la FIP Veneto e il Comitato Italiano Arbitri del Veneto hanno condannato con fermezza quanto accaduto nel corso della gara tra Camin e Cittadella Gunners, definendo il tutto:

Intollerabile e vergognoso. Come regione stiamo ancora vivendo il dolore di quanto accaduto alla povera Giulia Cecchettin ed è inammissibile che in un palazzetto per una partita di settore giovanile un adulto si possa permettere di insultate e minacciare una ragazza minorenne che era l’arbitro della partita. Alla condanna per un gesto increscioso, come movimento valuteremo tutte le possibili azioni da intraprendere perché l’autore di questo terribile episodio possa ricevere un’adeguata sanzione per il suo comportamento.

In un momento così delicato a livello sociale, questo episodio ci impone di condannare con la massima severità quanto accaduto, in modo particolare perché parliamo di offese pesanti da parte di una persona adulta verso una minorenne. Gli arbitri prima di avere un ruolo in campo, sono persone e come tali è fondamentale un senso di rispetto. Valuteremo assieme a tutte le parti in causa quale soluzione intraprendere al fine di tutelare sia il movimento arbitrale che la stessa ragazza a cui va tutto il nostro affetto e sostegno.