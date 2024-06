Basket Italia Preolimpico, i convocati di Pozzecco: Casarin fuori dai 12

Dopo la vittoria nell'amichevole con la Georgia, Pozzecco ha ufficializzato il taglio di Casarin dalla squadra che partirà per il Preolimpico

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Ufficiali i 12 azzurri scelti da Gianmarco Pozzecco per volare a San Juan per disputare il Preolimpico, torneo che assegnerà uno degli ultimi quattro posti disponibili per Parigi 2024. Il commissario tecnico dell’Italbasket ha infatti comunicato il taglio di Davide Casarin dopo l’amichevole vinta 79 a 68 contro la Georgia.

Casarin ultimo taglio dopo l’amichevole con la Georgia

Dopo la prima e positiva uscita dell’Italbasket – vittoriosa per 79 a 68 nell’amichevole con la Georgia – in preparazione al torneo Preolimpico, il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha comunicato il taglio dell’esterno dell’Umana Reyer Venezia Davide Casarin, che segue quelli di Diouf, Grant, Vitali e Tessitori, ufficializzando di fatto i dodici convocati per il torneo che si terrà a Portorico.

Le parole di Pozzecco

Queste le parole di Pozzecco dopo Italia-Georgia: “Il nostro team si fonda da sempre su un concetto di fiducia reciproca, che per noi è imprescindibile. Abbiamo avuto poco tempo a disposizione per integrare i nuovi rispetto all’anno passato, ecco perché è fondamentale la massima collaborazione di tutti. Abbiamo scelto i dodici che parteciperanno al Preolimpico e non si è trattato affatto di una scelta facile, perché Davide Casarin è un grande talento che avrebbe meritato di rimanere con noi”.

I 12 scelti da Pozzecco

Gli azzurri rimasti con Pozzecco domani si dirigeranno in Spagna, dove martedì disputeranno l’ultima amichevole proprio contro la Nazionale iberica, e poi voleranno a San Juan, dove dal 2 al 7 luglio andrà in scena il torneo Preolimpico, da cui uscirà una delle ultime qualificate per Parigi 2024.

Tra i convocati spiccano quattro giocatori dell’Emporio Armani Milano – recente campione campione italiano – a cui va aggiunto l’ormai ex Melli. Questi i 12 scelti dal ct, che sembra aver optato per un’assetto più “pesante”.: Marco Spissu (Umana Reyer Venezia), Niccolò Mannion (Openjobmetis Varese), Awudu Abass (Segafredo Virtus Bologna), Stefano Tonut (Emporio Armani Milano), Danilo Gallinari (Milwaukee Bucks), Niccolò Melli, Giampaolo Ricci (Emporio Armani Milano), Giordano Bortolami (Emporio Armani Milano), Guglielmo Caruso (Emporio Armani Milano), Achille Polonara (Segafredo Virtus Bologna), Alessandro Pajola (Segafredo Virtus Bologna) e John Petruccelli (Germani Brescia).