Basket, l'Olimpia ha il match point scudetto

La Virtus, dalla sua, proverà a portare la serie a gara 7

21-06-2023 09:40

Va in scena questa sera, 21 giugno, gara 6 dei playoff scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologa. Conduce la squadra di Messina 3 a 2: le scarpette rosse hanno quindi la chance di poter vincere il tricolore.

Finora il fattore campo è stato sempre rispettato: l’Olimpia ha vinto i suoi scudetti in finale al meglio delle sette partite vincendo sempre almeno una volta in trasferta (a Siena nel 2014 proprio in Gara 6 ma sul 2-3; a Reggio Emilia nel 2016; a Trento nel 2018; a Bologna nel 2022 ma in Gara 1) e due degli ultimi tre li ha vinti proprio nella sesta partita, fuori casa.

La Virtus, dalla sua, proverà invece ad allungare la serie e portarla alla bella, prevista eventualmente per venerdì al Forum di Assago. Nelle ultime stagioni l’Olimpia ha vinto sette scudetti su nove ma a vincere gli altri due è sempre stata Bologna.

L’Olimpia nelle ultime due gare ha avuto due doppie da Nicolò Melli e due prove da oltre 20 punti di Shavon Shields.

La partita di Bologna sarà la numero 79 dell’anno. Lato virtus è probabile ch quella di stasera possa anche essere l’ultima partita, davanti al proprio pubblico, di Milos Teodosic il cui contratto è in scadenza.

Secondo il Corriere di Bologna troppa sarebbe la distanza tra le due parti.