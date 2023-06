Basket, l'Olimpia tenta di vincere anche gara 2 contro la Virtus

Gara 2 si disputa, oggi, domenica 11 giugno alle 18:00 al Mediolanum Forum

11-06-2023 11:41

L’Olimpia è chiamata a Gara 2 dei playoff scudetto dopo la bella vittoria di venerdì sera contro la Virtus Bologna.

I lombardi hanno vinto realizzando 56 punti nel secondo tempo, vincendo il parziale della ripresa con 18 punti di scarto. Sette sono stati accumulati nel terzo quarto, decisivo per cancellare il meno otto dell’intervallo, e gli altri 11 nel quarto periodo.

Occorre ripartire dal secondo tempo per tentare di vincere anche Gara 2 contro una Virtus Bologna che viceversa era stata molto più efficace nella prima metà di partita quando a sua volta aveva accumulato anche dieci punti di vantaggio sia nel primo che nel secondo quarto.

“Siamo partiti contratti, ma siamo stati bravi a tenere botta. Il secondo tempo credo sia stato un secondo tempo di qualità da parte di tutta la squadra, come dimostra il parziale”, ha detto Coach Ettore Messina in conferenza stampa.

Nel secondo tempo, Nicolò Melli e Johannes Voigtmann hanno segnato 18 punti in coppia. Erano stati zero nel primo tempo. Il tedesco ne ha segnati otto nella rimonta del terzo quarto, Melli ha segnato due lunghi jumper e una schiacciata che nel momento della fuga è sembrata risolutiva. In ogni caso, Gara 1 è alle spalle e ora tutta la concentrazione è su Gara 2. L’Olimpia si è allenata in tarda mattinata al Mediolanum Forum.