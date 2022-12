05-12-2022 12:12

Nella giornata di oggi, lunedì 5 dicembre, la Pallacanestro Reggiana, ha ufficializzato l’esonero di Max Menetti

“Pallacanestro Reggiana comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore della prima squadra coach Massimiliano Menetti. La squadra da oggi è stata affidata temporaneamente al vice allenatore Federico Fucà. Il Club ringrazia Menetti per il lavoro svolto in questi mesi in biancorosso”.