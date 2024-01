Basket LBA, top e flop 18a giornata: Massinburg è l'oro di Brescia. Mannion ora è anche clutch

Continua a correre solitaria in vetta Brescia, trascinata da Massinburg (ai massimi storici). Milano ritrova Mirotic e continua la risalita anche in campionato.

Brescia non è la classica meteora che si spegne quando arriva il sole del mattino. Brescia fa sul serio, e non perde occasione per ricordarlo al carrozzone della LBA. Che assiste all’ennesima prestazione a fari accesi dei ragazzi di coach Magro, sempre solitari in vetta dopo il 109-90 rifilato a Pistoia. Vincono tutte le big: da Venezia, che sembra aver ripreso a marciare a pieno regime, alle due formazioni di Eurolega, con Milano che ritrova Nikola Mirotic (che subito dimostra quanto sia stata grave la sua assenza) e Bologna spinta a pieni polmoni da Cordinier. E a grandi falcate risale anche Tortona, non più la squadra Calimero della prima metà di stagione.

Basket Serie A: i top della 18a giornata

C.J. MASSINBURG 9. Brescia è una macchina da guerra, nel senso che segna come se non ci fosse un domani (terza volta in stagione sopra quota 100). Massinburg è un perfetto terminale dinamitardo, come dimostrano i 27 punti segnati e il 38 di valutazione , suo miglior score da quando gioca in Italia. Il dato che spicca di più? Le 5 triple a bersaglio sulle 5 tentate , roba da scoraggiare anche i difensori più arcigni e tenaci al mondo. Ma ci sono anche 7 assist e 7 rimbalzi , giusto per far capire al resto del mondo quanto sia forte il suo impatto in casa Germani. Che continua a guardare tutti dall’alto verso il basso, e a ragion veduta.

