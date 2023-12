Basket Serie A: Mannion trascina Varese alla vittoria contro Pesaro e manda un messaggio a Pozzecco

Dopo un periodo difficile al Baskonia, Nico Mannion torna in Italia e al suo debutto con la casacca di Varese trascina la squadra alla vittoria con 21 punti nell’ultimo quarto e 26 complessivi. Pozzecco ha un’arma in più

Nico Mannion riabbraccia l’Italia e fa la felicità di Varese. Il play italo-americano ritrova il sorriso con la maglia della Openjob Metis Varese che passa sul campo della Carpegna Pesaro grazie a un ragazzo dai capelli rossi che aveva voglia di tornare in campo, di pallacanestro e di essere ancora una volta protagonista.

Mannion trascina Varese

Solo due allenamenti questa settimana con la sua nuova squadra, il minimo indispensabile e forse anche meno per trovare un posto in squadra agli ordini di coach Bialaszewski. Varese ha voluto fortemente Mannion, in Italia era tante le squadre che erano pronte a riabbracciare il giocatore azzurro. E la sua risposta alla gara di debutto è stata spettacolare: 26 punti in 26 minuti di gioco con 5/11 da 2, 4/6 da tre e 4 rimbalzi. Ma soprattutto ci sono i 21 punti (su 24) nell’ultimo quarto che hanno permesso alla Openjob di passare sul campo di Pesaro.

Mannion: un periodo difficile

La scorsa stagione si era chiusa in maniera piuttosto complicata per Nico Mannion con la maglia della Virtus Bologna. Per il play nativo di Siena i minuti nel corso della stagione sono andati costantemente a diminuire con il giocatore che dopo la finale scudetto si è reso conto che la sua avventura con le V Nere si stava andando ad esaurire. Ha scelto così di cominciare una nuova avventura al Baskonia ma dopo un approccio positivo, la situazione ha preso una piega sbagliato con Mannion soprattutto con l’arrivo in panchina di Ivanovic. Da qui la scelta di tornare in Italia che stando al debutto sembra aver pagato.

Un messaggio per Pozzecco

Mannion che torna a brillare è una buona notizia per Varese, per il campionato italiano ma anche per Gianmarco Pozzecco. La nazionale per certi versi è stata la squadra con cui “Red Mamba” ha giocato la sua miglior pallacanestro soprattutto nell’estate di Tokyo e ora Pozzecco spera di ritrovare un giocatore che porta in dote attacco, capacità di creare per sé e per i compagni dal palleggio e un po’ di estro, in un attacco in cui il talento non abbonda a dire il vero. Mannion ha bisogno di giocare, di mettere minuti e di tornare al prospetto e alle potenzialità che aveva dimostrato quando è uscito da Arizona e forse con la maglia di Varese può essere l’occasione giusta.