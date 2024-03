Basket LBA, top e flop 24a giornata: Denegri, ghiaccio nelle vene. Brindisi è ancora viva

Aspettando il posticipo Brescia-Bologna, Milano torna a vincere ma è la lotta salvezza che fa parlare: Brindisi si tiene in vita, Pesaro sprofonda

Aspettando il super posticipo tra Brescia e Bologna, che mette in palio il primato a quattro quinti della stagione regolare (restano 6 giornate delle 30 previste), il 24esimo turno di LBA qualche buona indicazione la fornita. Con Napoli che rimpiange il tiro di Zubcic scagliato appena un istante dopo la sirena (sarebbe stato ribaltone al Forum), mentre Trento torna a sorridere dopo un periodo che più nero non avrebbe potuto essere. In coda giornata campale: Pesaro crolla con Reggio Emilia (sempre più quinta forza del torneo: sabato riceve l’Olimpia) mentre Brindisi prova a risalire, seppur la forbice resta ampia.

Basket Serie A: i top della 24a giornata

DAVIDE DENEGRI 8,5. Se Cremona ha ormai messo in banca la salvezza, Davide Denegri c’ha messo sopra una firma bella in calce. Perché mandando a referto il suo career high in LBA ( 23 punti in 25 minuti) ha trascinato i compagni a suon di triple nella r imonta che da -14 ha portato la Vanoli avanti di due alla sirena finale su Venezia. Triple, ma non solo. Denegri ha messo dentro tutti e 10 i tiri liberi avuti a disposizione, dimostrando di avere ghiaccio nelle vene (solo Bamforth di Pesaro ha una percentuale migliore della sua dalla lunetta: 93,4% contro 93% ).

