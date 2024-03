Basket Serie A, top e flop 23a giornata: Cinciarini cuore Pesaro, batte la Virtus e corre tra i tifosi

Andrea Cinciarini è il volto della 23esima giornata: decide nel finale la partita tra Pesaro e Virtus Bologna e poi si tuffa letteralmente sui propri tifosi.

La caduta delle grandi: Brescia, Bologna, Milano. Tutte insieme in una volta, tutte rispedite indietro con perdite in una pazza domenica di LBA, dove i canoni della normalità vengono mandati in soffitta per far spazio a prestazioni sorprendente e inattese. Con la copertina che se la prende un veterano che di abdicare non ne vuole ancora sapere: Andrea Cinciarini ne ha viste tante in vita sua, ma quella corsa liberatoria tra i tifosi di Pesaro al termine del supplementare col quale la Vuelle ha regolato la Virtus è una cartolina da tramandare ai posteri. C’è però stato molto altro in questa giornata che ha lasciato le cose invariate in vetta e acceso i fari sulla corsa salvezza, con tutte le pretendenti vittoriose, decise a vendere cara la pelle fino all’ultima curva.

Basket Serie A: i top della 23a giornata

ANDREA CINCIARINI 9. Una notte così l’ha sognata per una vita intera. La notte in cui tutti i nodi vengono al pettine, o se preferite dove tutti i pianeti si allineano. Andrea Cinciarini risolve la pratica Virtus con una giocata da urlo quando sul cronometro dell’overtime resta meno di un secondo da giocare. Cattura il rimbalzo numero 6 della sua serata e trasforma il libero del +1, decidendo poi (con astuzia) di sbagliare il secondo e far correre il cronometro. Il tuffo tra il suo pubblico, quello della Vitrifrigo Arena, dimostra quanto questa corsa salvezza stia a cuore a Cincia, pesarese doc, che segna 19 punti cavalcando l’onda quando più conta. E se dovesse continuare di questo passo, le rivali farebbero bene a prendere appunti.

La sua è una storia da libro cuore, ma nel vero senso della parola: ha rivisto i suoi genitori 9 anni più tardi, ma dopo aver mantenuto la promessa fatta nel giorno della partenza, cioè che con ciò che avrebbe guadagnato Se è ancora in lizza per un posto play-off, beh, ha molti meriti. Intanto perché , banchettando nel pitturato (12/17) e sfiorando la doppia doppia (8 rimbalzi). Poi perché è un fattore in entrambi i lati del campo, e così facendo rende decisamente più agevole il compito a coach Che adesso sente che il peggio è alle spalle, convinto che il WILLIS E MOORE 7,5. Faremmo un torto a escludere uno dei due dalla top di giornata. Perché Willis e Moore è la coppia che fa prendere vita ai sogni di Pistoia, tornata da Napoli con una W pesantissima in chiave play-off (e il sesto posto solitario). Vittoria certificata dai 24 di Willis (un rompicapo per la difesa GeVi per tutta la partita) e dai 23 di Moore, che si prende il lusso di segnare in penetrazione allo scadere il canestro del definitivo 95-93. Pistoia non sarà mai una meteora: qualche passo falso fa parte del gioco, ma l’Estra non è un’intrusa nei piani alti.

Basket Serie A: i flop della 23a giornata