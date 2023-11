Basket LBA, top e flop della 9a giornata: Milano e Bologna ko, anche Brindisi ha il suo Jordan

La caduta delle grandi: Milano cede in casa a Pistoia, Bologna paga dazio contro una Brindisi che trova così la prima vittoria stagionale. Volano Napoli, Brescia e Venezia.

27-11-2023 13:30

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Doveva essere un fine settimana tranquillo. Doveva, perché nella sostanza è stato il più farfallino, divertente e sorprendente degli ultimi anni. Con Milano e Bologna costrette a cedere il passo a Pistoia e Brindisi, due squadre che per motivi diversi non avrebbero dovuto impensierire più di tanto le big annunciate, ma che con merito si son prese la scena e i riflettori. La caduta dei giganti e il riscatto delle piccole, o presunte tali.

Basket, Serie A: favola Napoli, ok Brescia e Venezia

Napoli invece ormai non fa più notizia: vincere è diventata una piacevole abitudine per i ragazzi di Milicic, a questo punto sempre più lanciati nelle zone alte della classifica. Così come lo sono Brescia e Venezia, con i rispettivi attacchi che girano a meraviglia e la sensazione di un avere a che fare con un potenziale decisamente importante. Dietro la lavagna ci finiscono Varese e Reggio Emilia, la cui flessione comincia a destare preoccupazione.

Basket Serie A: i top della 9a giornata

JORDAN BAYEHE 10. Nel nome c’è già un destino: nulla di paragonabile al vero Jordan (che poi quello era il cognome), ma abbastanza per abbattere una delle migliori squadre europee sulla piazza e regalare a Brindisi il primo hurrà stagionale , per giunta nel giorno dove niente e nessuno c’avrebbe scommesso un euro sopra. L’Happy Casa trova in Bayehe l’uomo della provvidenza: 25 punti in Italia in una singola partita non li aveva mai segnati (9/12 dal campo, 7/7 dalla lunetta: la mano non trema) , ma ci ha aggiunto pure 10 rimbalzi (4 offensivi) , giusto per spazzare l’aria dagli spifferi tipici di inizio inverno. Seconda doppia doppia dopo quella registrata con Trento e segnale forte e chiaro al campionato: Brindisi non ha intenzione di mollare, e ha pure un Jordan dalla sua.

Nel nome c’è già un destino: nulla di paragonabile al vero (che poi quello era il cognome), ma abbastanza per abbattere una delle migliori squadre europee sulla piazza e regalare a , per giunta nel giorno dove niente e nessuno c’avrebbe scommesso un euro sopra. in Italia in una singola partita non li aveva mai segnati , ma ci ha aggiunto pure , giusto per spazzare l’aria dagli spifferi tipici di inizio inverno. Seconda doppia doppia dopo quella registrata con e segnale forte e chiaro al campionato: non ha intenzione di mollare, e ha pure un Jordan dalla sua. PAYTON WILLIS 9. Fayetteville, Carolina del Nord. Cosa potrà mai venire di buono da quella piccola città sperduta nella grande America? A Pistoia l’hanno scoperto con venerabile lungimiranza. Payton Willis , 25 anni, non ha fatto una carriera chissà quanto altisonante in giro per gli Stati Uniti, passando da un college all’altro, ma poi in Toscana ha trovato la sua dimensione cestistica. Che l’Olimpia Milano ha conosciuto a sue spese: con 31 punti (di cui 6 triple) e 7 rimbalzi, Willis ha trascinato l’Estra al clamoroso upset al Forum , ricordando a Ettore Messina che i problemi di casa Olimpia sono ancora una brutta faccenda, tutt’altro che irrisolta. Dopo aver battuto la Stella Rossa, Milano si prende una ribattuta che fa storia, con Pistoia che nel terzo quarto spacca in due la partita. La coppia Willis-Moore segna 59 degli 86 punti di squadra , ma la guardia da Fayetteville è l’uomo in missione.

Cosa potrà mai venire di buono da quella piccola città sperduta nella grande A l’hanno scoperto con venerabile lungimiranza. , 25 anni, non ha fatto una carriera chissà quanto altisonante in giro per gli passando da un college all’altro, ma poi in ha trovato la sua dimensione cestistica. , ricordando a che i problemi di casa sono ancora una brutta faccenda, tutt’altro che irrisolta. Dopo aver battuto la si prende una ribattuta che fa storia, con che nel terzo quarto spacca in due la partita. , ma la guardia da è l’uomo in missione. MIRO BILAN 8,5. Varese di questi tempi è una vittima quasi designata, ma Brescia non se l’è fatto ripetere due volte. E ha mandato allo scontro quel Miro Bilan sul quale l’attacco dell’Openjobmetis ha rimbalzato puntualmente: 21 punti con 10/14 in area e 12 rimbalzi nella partita del centro croato, letteralmente dominante nel successo per 116-73 della Germani, capolista con merito. Bilan stampa una prestazione da urlo spalmata in appena 21’, giusto per far capire al mondo come vanno le cose quando i croati si mettono giù d’impegno. Averne di centri così in Italia: Sassari lo rimpiange, Brescia se lo gode.

Basket Serie A: i flop della 9a giornata