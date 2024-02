Basket LBA, top e flop della Frecciarossa Coppa Italia: capolavoro Milicic, Napule è mille soluzioni

La straordinaria impresa di Napoli consegna alla storia una final eight di Coppa Italia emozionante e incerta fino all'ultimo. Delusione per l'Olimpia Milano che manca un altro obiettivo

19-02-2024 13:38

Diciotto anni dopo, Napoli torna ad alzare un trofeo. E lo fa nel modo più fragoroso possibile: partendo da testa di serie numero 8 della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia, prendendosi scalpi eccellenti del calibro di Brescia e Milano, e ribaltando Reggio in una seminale dove è stata dietro per 39 minuti e 50 secondi. Una favola in tutti i sensi, ma che ha tanti protagonisti: coach Milicic ha saputo dar fondo a tutte le risorse possibili e puntualmente è stato premiato dalla voglia dei suoi ragazzi di spingersi oltre i propri limiti. Milano c’è rimasta di sasso, nonostante sia stata addirittura capace di mettere il naso davanti sul filo di lana. Di sicuro, al Pala Inalpi non c’è stato da annoiarsi troppo: record di pubblico (40.000 complessivi), record di interazioni, record anche di palpitazioni. E un epilogo decisamente inaspettato.

Basket Serie A: i top della Frecciarossa Coppa Italia

IGOR MILICIC 10. L’artefice del miracolo GeVi, per giunta arrivato nel bel mezzo di una sorta di tempesta, perché Napoli in LBA non è che stia attraversando il momento migliore della sua annata . Sembrava impossibile arginare lo strapotere di Brescia nei quarti, dopo la ripassata subita due settimane prima, e invece Napoli l’ha ribaltata grazie alla combo Brown-Pullen (vittoria wire to wire). Poi in semifinale contro Reggio il pronostico è molto più incerto, ma fino a 10 secondi dalla fine la GeVi è dietro, e solo grazie a un Sokolowski da sogno trova i punti che la mandano ai supplementari, dove prende il largo. La finale contro Milano è un capolavoro: Ennis gioca da MVP ma sul canestro del sorpasso firmato da Shields ai piedi del Vesuvio cala il silenzio. La tripla senza senso logico di Pullen fa esplodere di nuovo il Golfo. E Milicic? Camicia bianca impeccabile, sguardo impassibile, cuore che batte all’impazzata. L’urlo liberatorio sotto al settore occupato dai tifosi campani è la giusta ricompensa.

Basket Serie A: i flop della 20a giornata