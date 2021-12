Basket, l'Olimpia cerca di allungare la striscia di vittorie

19-12-2021 13:21

Oggi, domenica 19 dicembre, al PalaRubini di Trieste, l’Olimpia Milano scende in campo nel campionato di Serie A dove conduce la classifica con un bilancio di 11-0. L’obiettivo è allungare la striscia vincente eguagliando il primato stabilito nel 2018 con 12 successi iniziali, il massimo nell’era dei playoff che ormai abbraccia 47 anni di storia.

A presentare il match Gianmarco Pozzecco: “Trieste è una squadra esperta, che sul perimetro ha giocatori di talento come Banks e Fernandez, che hanno, come anche Cavaliero, una capacità assodata di giocare a questo livello. Sono ben bilanciati tra il gioco esterno e quello interno. Hanno elementi come Grazulis, Konate e Delia che gli consentono di non essere mai monotematici, ma efficaci dentro e fuori condividendo le responsabilità. In una gara secca sono capaci di tutto, l’hanno già dimostrato, e questo è l’aspetto per noi più insidioso. Abbiamo grande rispetto per Trieste, veniamo anche da una settimana con due gare di Eurolega, ma come sempre andremo in campo con l’obiettivo di vincere la partita”.

