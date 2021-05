Basket, l'Olimpia Milano saluta Jeremy Evans

L’Olimpia Milano con un comunicato stampa ha detto addio a Jeremy Evans.

“Il primo saluto è avvenuto in spogliatoio alla fine della partita per il terzo posto di Colonia, poi ce n’è stato un altro, spontaneo, all’aeroporto, rientrati dalla Germania. Jeremy Evans ha completato la sua esperienza a Milano. Era arrivato per supportare la squadra nella volata conclusiva, nei playoff e infine alle Final Four.

Ha giocato con impegno, è stato un compagno apprezzato da tutti, si è allenato seriamente anche superando un infortunio che ha in parte condizionato quello che ha potuto dare all’Olimpia. Ma è stato un pezzo importante di questa seconda parte di stagione europea. E non ha mancato di farlo sapere ai compagni, incoraggiandoli a “finire” il lavoro.

E’ stato la priva di cosa significhi far parte di una famiglia. Evans durante la permanenza a Milano è diventato padre di una bambina, la prima figlia. Finalmente nelle prossime ore sarà in grado di conoscerla davvero. Thank You Jeremy”.

OMNISPORT | 31-05-2021 14:48