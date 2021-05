Basket, l'Olimpia vince ancora. Addio play off per Cremona

Nulla da fare per la Vanoli Cremona che manca, per poco i play off.

L’Olimpia Milano chiude infatti la regular season con una vittoria che estromette i lombardi dall’ultima fase della stagione: a importi al Forum per 74 a 66 sono infatti le scarpette rosse.

Onore alla stagione della formazione guidata da Paolo Galbiati che ha fatto davvero un’ottima annata.

Ora la formazione di Ettore Messina, impegnata anche con le Final Four di Eurolega se la giocherà con L’Aquila Trento.

OMNISPORT | 10-05-2021 22:43