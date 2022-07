Basket, Mancinelli: "Io a capo della Fortitudo? Vi spiego come stanno le cose"

04-07-2022 15:20

Nessuna proposta per guidare la Fortituto Bologna di Basket. Le voci sono state stroncate dal diretto interessato, ovvero Stefano Mancinelli.

Il giocatore ha preferito intervenire spiegando come sono andate le cose con un post social: “Si è parlato in questi giorni del mio ruolo in Fortitudo. Nulla di concreto è stato mai discusso, ne mi è stata fatta alcuna proposta di guidare con un progetto serio la squadra che amo. Ho sempre rispettato Gianluca Basile per il Campione che era in campo, ma fa sorridere leggere che non vuole fare figuracce e poi parla a ruota libera di cose che non conosce finendo inevitabilmente per farne. E per favore, una richiesta col cuore: per rispetto e serietà, basta chiacchiere infondate su di me e sulla mia famiglia. Prima di parlare sarebbe opportuno confrontarsi con i diretti interessati!”