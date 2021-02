Basket, Messina: "Belinelli? All'Olimpia non c'era budget"

Tra i colpi di mercato della Serie A di Basket, di quest’anno, c’è sicuramente l’arrivo dell’ex NBA, Marco Belinelli alla Virtus Bologna. Un giocatore che dopo l’esperienza in America è tornato ancora più forte e maturo con un rendimento, che prima dell’infortunio pre Coppa Italia, lo ha visto crescere sempre più.

Come riporta “Basket Universo” proprio di Beli ha parlato il coach dell’Olimpia Milano che è intervenuto a éTV.

“Belinelli è un giocatore decisivo, sposta a tutti i livelli, ha giocato in NBA con un ruolo importante in squadre importanti. Ho molto rispetto per quello che ha fatto. Semplicemente per noi non era un’opzione fattibile. La Virtus si è lanciata con grande decisione, noi avevamo la squadra al completo e non avevamo spazio nel budget per permetterci un’operazione così impegnativa. Non c’è stata nemmeno la possibilità di pensarci. Purtroppo, perché Marco è un giocatore eccellente”.

OMNISPORT | 25-02-2021 14:32