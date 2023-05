Basket, Messina soddisfatto della sua Olimpia: "Buona partita"

I lombardi guidano la serie contro Pesaro per 2 a 0

16-05-2023 13:32

Conduce 2 a 0 la serie dei playoff, al meglio delle cinque, l’Olimpia Milano che anche ieri sera ha vinto agilmente contro Pesaro che ora affronterà in trasferta giovedì sera.

Soddisfatto della prestazione del club, il coach Messina: “Un’altra buona partita, un ottimo inizio continuando a giocare un’ottima gara. Gli assist un numero importante, la difesa aggressiva per scavare il solco una delle chiavi. Ero fiducioso a fine primo tempo perché abbiamo preso vantaggio anche tirando male da tre, creando comunque buoni tiri con il movimento di palla. Dopo aver vinto la prima nettamente, ed essere in netto vantaggio nella seconda, ci può stare qualche disattenzione ma questi sono i playoff e non dobbiamo cascarci, evitare errori e di innervosirci. La squadra reagisce sempre positivamente, questo per me è molto confortante. Stiamo bene fisicamente, abbiamo digerito le scelte lasciando fuori giocatori importanti che hanno reagito comunque da professionisti, dando la possibilità agli altri in campo di giocare con più tranquillità. Andiamo a casa contenti, tutti hanno dato una mano e ci prepariamo per gara 3”.