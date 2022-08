Basket, Mike James critica Curry

07-08-2022 19:13

Intervistato in un podcast, l’ex giocatore dei Brooklyn Nets Mike James non ha incluso Steph Curry dalla lista dei suoi top-5 che giocano in NBA e ha definito Curry “monodimensionale”.

“Il modo in cui gioca e in cui riesce a fare quello che fa alle volte è monodimensionale, se può avere un senso. Non è il portatore di palla primario per molte azioni, ed essendo una point guard questo mi dà fastidio. Ma segna dal palleggio come nessuno, perciò è chiaramente una superstar. Quando si parla dei migliori cinque della lega, devi veramente scegliere per delle minuzie”.