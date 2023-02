Gianmarco Pozzecco rimarrà alla guida della Nazionale Italiana e non andrà in una squadra di club.

21-02-2023 15:59

Gianmarco Pozzecco rimane alla guida della Nazionale Italiana di Basket. Il tecnico goriziano, dopo le sirene insistenti provenienti dal Panathinaikos, ha deciso di rimanere CT a tempo pieno, rimandando per il momento l’impiego “part-time” nazionale-club.

Basket: Gianmarco Pozzecco ricercato dal Panathinaikos

Secondo quanto riferito da alcuni media greci (gazeta.gr, Sport24), non è stato raggiunto alcun accordo tra la squadra greca e l’attuale allenatore della nazionale azzurra, che aveva formulato due offerte al tecnico goriziano. La rescissione del contratto di Dejan Radonjic, cagionata dall’eliminazione in semifinale di Coppa di Grecia contro l’Olympiacos, non porta il commissario tecnico azzurro all’ombra del Partenone. La società ellenica, infatti, ha contrattualizzato sino a Fine stagione Christos Serelis.

Basket: dal Panathinaikos una offerta competitiva per Pozzecco

Giannakopoulos, il patron del Panathinaikos, ha offerto un contratto rilevante e stimolante al CT azzurro (le fonti greche parlano di un biennale a 500.000 euro a stagione), ma al momento Pozzecco ha deciso di dedicarsi alla figlia appena nata e seguire a tempo pieno l’impegno preso con la nazionale italiana.

La formazione greca, quindi, sta lavorando in vista di un possibile approdo al Panathinaikos di Pablo Laso, rimasto a piedi dopo l’infarto della scorsa estate e la successiva separazione con il Real Madrid. Si tratta di una situazione ancora totalmente in evoluzione, dove al momento non vi è nulla di apparentemente concreto.

Basket, Pozzecco e la questione Banchero: “Abbiamo fatto il nostro”

Per quanto riguarda le vicissitudini della Nazionale, il “Poz” è tornato sul possibile approdo in nazionale di Banchero, stella NBA di origini italiane: “La situazione con Paolo? Non ci sono novità. Noi quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, con entusiasmo. Lui ha detto che ci darà una risposta, l’aspettiamo per l’estate”. Il classe 2002 ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2020, consentendogli di poter rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali FIBA.