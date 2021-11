Basket, nuovo innesto per Olimpia Milano: arriva la firma di Tommaso Baldasso

22-11-2021 18:28

L’Olimpia Milano ha comunicato poco fa l’ingaggio di Tommaso Baldasso, in arrivo dalla Fortitudo Bologna dove, fino a questo momento, stava segnando 5.8 punti per gara con il 38.5% nel tiro da tre. Il debutto in nazionale è arrivato in Nazionale il 30 novembre 2020 a Tallinn, nella vittoria dell’Italia sulla Russia. Gioca da Playmaker.

Queste le soddisfatte parole del General Manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos: “bbiamo portato a Milano un ragazzo giovane, che seguivamo da tempo e occupa un ruolo in cui, visto il nostro calendario, è importante avere alternative”.

Di seguito anche le prime parole di Baldasso:

“Sono molto contento di aver ricevuto la chiamata di coach Messina e di questa opportunità. Milano è una società di altissimo livello: nella carriera di un giocatore rappresenta spesso un punto di arrivo ma in questa occasione per me deve essere vista come un punto di partenza per lavorare, crescere, migliorare e rendermi utile ad una grandissima squadra. Non vedo l’ora di iniziare”.

OMNISPORT