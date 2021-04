Basket: ok Venezia e Sassari, Brindisi ko

Dopo il big match di sabato sera vinto dall’Olimpia contro la Virtus Bologna, si completa la 26esima giornata di Serie A. Brindisi cade in casa contro Cremona, che resta in corsa per i playoff. Vittoria preziosa anche per Trieste in casa contro Pesaro.

Sassari vince a Brescia e interrompe la serie di tre sconfitte consecutive, colpi esterni anche per Varese a Treviso e Reggio Emilia a Cantù: i brianzoli sono vicini alla retrocessione. Successo casalingo per Venezia contro la Fortitudo Bologna.

Brescia-Sassari 82-94

Trieste-Pesaro 101-88

Venezia-Fortitudo Bologna 92-76

Treviso-Varese 94-103

Cantù-Reggiana 71-72

Brindisi-Cremona 67-78

OMNISPORT | 18-04-2021 23:14