Basket, Olimpia Milano in finale: Sassari battuta 3-0

La formazione di coach Messina vince anche gara 3 in trasferta per 93-61 e si aggiudica un posto nell'ultimo atto del campionato.

01-06-2023 23:34

L’Olimpia Milano è la prima finalista della Serie A di basket 2022-2023. La formazione campione d’Italia in carica allenata da coach Ettore Messina ha infatti vinto anche gara 3 contro la Dinamo Sassari dell’ex Piero Bucchi, superando gli avversari in trasferta con il largo punteggio di 93-61.

Una gara in cui Milano è partita subito forte, ma Sassari almeno nei primi due quarti è riuscita a tenere il ritmo. Molto bene nel primo tempo per i padroni di casa Gentile e Robinson, ma l’Olimpia è andata all’intervallo lungo sul 41-36 grazie ai punti di Hines, Voigtmann e una tripla di Shields.

All’inizio della ripresa la Dinamo ha anche trovato il sorpasso con i canestri da tre di Dowe e Bendzius, ma poi non c’è stato niente da fare con Melli, Baron e Napier che hanno trascinato l’Olimpia al 66-53 a un quarto dal termine. Lì dove Sassari si è lasciata andare fino al 93-61 conclusivo.

Scarto di addirittura 32 punti per Milano, che ha chiuso 3-0 la serie e conquistato già l’accesso alla finale scudetto dove potrebbe sfidare per il terzo anno di fila la Virtus Bologna. Top scorer della serata Napier con 21 punti, poi i 18 di Shields e i 15 di Voigtmann. 15 per il migliore di Sassari, Robinson.