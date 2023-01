Basket, Polonara: "È vero sono stato vicino alla Virtus, ma..."

19-01-2023 15:53

Achille Polonara si è raccontato Backdoor, tornato anche sulle voci di mercato delle ultime settimane. Da poco è un giocatore dello Zalgiris Kaunas anche se è stato molto vicino alla Virtus Bologna

«Sono stato vicino alla Virtus sia quest’estate, poi all’ultimo è arrivata la chiamata dell’Efes, sia pochi giorni fa, poi alla fine purtroppo non si è potuto concludere, non per colpa mia, ma per una serie di fattori. Molti pensano che io non voglia andare alla Virtus ma non è così. Si creano delle condizioni per andare in una squadra, non è colpa di nessuno, nè colpa mia nè colpa loro. Per il momento non ci sono state le condizioni, anche se sono stato molto vicino in entrambi i casi. Per il futuro, mai dire mai».