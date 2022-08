Efes, il retroscena sulla scelta di Achille Polonara

05-08-2022 11:43

Polonara non gioca in Serie A dalla stagione 2018/19 (Dinamo Sassari). Durante questa estate, l’azzurro classe 1991 è stato molto vicino a firmare con la Virtus Bologna ma, alla fine, ha preferito andarsene in Turchia per indossare la casacca dell’Efes, Campione d’Europa in carica. Una scelta che l’ex Baskonia e Fenerbahce ha preso con molta accortezza.

“Ero stato veramente vicino alla Virtus Bologna però pensare di essere in quintetto con giocatori come Larkin e Micic ha tolto di mezzo ogni dubbio. La mia testa adesso è concentrata al prossimo Europeo”, queste le parole di Polonara al Corriere dello Sport.