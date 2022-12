Basket, Sassari batte Napoli nell'anticipo del sabato

18-12-2022 00:05

L’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A di basket si è concluso con la netta vittoria dei padroni di casa del Banco di Sardegna Sassari. Successo per 86-69 nei confronti del Gevi Napoli Basket, con il discorso di fatto già chiuso dopo il primo tempo. Match equilibrato all’inizio, con il 22-18 per i sardi dopo un quarto. Nel secondo però l’allungo decisivo grazie anche a Jamal Jones fino al 43-28.

Nella ripresa Napoli ha cercato di limitare i danni, recuperando qualche punto nel terzo periodo fino al 64-51 per Sassari. Nell’ultimo quarto i sardi hanno poi chiuso con l’86-69 finale. Molto bene Jones con 28 punti. Top scorer dei campani Howard con 18 punti. Quinta vittoria in questo campionato per i sardi di Piero Bucchi, settima sconfitta invece per il club allenato da Maurizio Buscaglia.