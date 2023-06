Basket, Scariolo annuncia: “Resto alla Virtus Bologna”

Il tecnico vice campione d'Italia ha convocato una conferenza stampa ad hoc per dare la notizia: “Rimango con un budget inferiore”

27-06-2023 12:50

Sergio Scariolo resta sulla panchina della Virtus Bologna, che quest’anno ha perso la finale scudetto contro l’Armani Milano. L’allenatore ha parlato del suo futuro in una conferenza stampa ad hoc: “Non pensavo ci fosse bisogno di dirlo, ma resterò qui pure l’anno prossimo perché a Bologna mi trovo benissimo”.

Ci sarà però un ridimensionamento, con un budget inferiore: “Non spetta a me darvi i numeri in questione, ma non potrò mai dire che la società non sia stata trasparente con me su questo punto”. Anche le ambizioni, dunque, forse saranno inferiori in casa Segafredo.