Basket, Scariolo: "Eurolega? Mancavamo da 14 anni, ci vuole fiducia"

01-10-2022 13:06

Sergio Scariolo, fresco di titolo europeo con la Spagna, ha parlato delle V nere e del loro percorso in Europa in un’intervista a Sportweek.

“Tutti sognano di entrare nei playoff, ma per quanto ci riguarda dobbiamo essere consapevoli che si tratta di un obiettivo molto alto. La Virtus mancava da 14 anni nella competizione e anche io sono stato assente per qualche tempo. Dovremo essere bravi a farci trovare pronti il prima possibile, ma è un’esperienza nuova e sappiamo che sarà difficile”.

E poi: “Abbiamo qualità per poter competere, se dimostreremo compattezza e se la salute ci assiste”.

Infine sul derby europeo in Eurolega: “Quante più squadre un paese riesce a qualificare in Eurolega tanto meglio è per il suo movimento cestistico. Ma dico la verità: non ho la sensazione che la temperatura del basket italiano sia misurabile sulla base che fanno Bologna e Milano. Non mi pare sia il criterio più corretto per stabilire lo stato di salute della nostra pallacanestro”.