Basket, Scariolo: "Vincere un trofeo è una bella iniezione di fiducia"

30-09-2022 00:01

Gioia doppia per Sergio Scariolo, che alza la Supercoppa nella sua Brescia: “Siamo solo agli inizi, ma cominciare vincendo un trofeo contro due ottime rivali è iniezione di fiducia. Per la prima volta vinco a Brescia: in questa città sta tornando l’amore per il basket e se posso dare il mio contributo, ben venga. Teniamo conto del momento, degli allenamenti fatti e delle assenze, sappiamo dove miglioreremo: abbiamo capito che se tieni gli avversari a 20 punti nel secondo tempo puoi competere anche se i tiri non entrano. Dobbiamo costruire atteggiamento e conoscenza: Ojeyele nella nostra squadra deve avere un ruolo fisico. Ha una buona mano, può usare meglio il corpo vicino a canestro”.