Basket, si ferma ancora Datome

Non c'è pace per l'azzurro di nuovo alle prese con problemi fisici

03-04-2023 12:12

Non è di certo l’anno che si aspettava Gigi Datome. L’azzurro è continuamente alle prese con problemi fisici.

Il giocatore dell’Olimpia Milano è tornato a disposizione di Ettore Messina per la gara, poi persa ieri, contro la Reyer Venezia per 73-76. Datome è riuscito a disputare solo 5 minuti mettendo a referto, grazie ai tiri liberi, 2 punti, 1 rimbalzo e 1 assist.

Poi però non è più entrato in campo per problemi fisici svelati in conferenza stampa da Messina: “Gigi Datome non ha giocato nel secondo tempo perché ha avuto un risentimento alla caviglia nel corso del primo tempo”.