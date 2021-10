Basket, si va verso la Nba Europe? Arrivano conferme e smentite

22-10-2021 12:17

Grazie all’intervento della Nba, ci sarebbe stato un riavvicinamento tra Euroleague e Fiba. Un incontro positivo è avvenuto a settembre ma nei prossimi mesi ci sarà l’occasione per un ulteriore meeting.

Un passo decisivo per mettere fine alla guerra tra Euroleague e Fiba che dura ormai dal 2000, culminata qualche anno fa con le minacce di esclusione dai campionati ai club che avrebbero partecipato alla Eurocup organizzata da Eca. Secondo “Marca”, si andrebbe così verso una riunificazione delle coppe europee in un’unica lega voluta dalla Nba. Il mistero però si infittisce, dopo la smentita del portavoce di Euroleague: “Una possibilità che durante l’incontro non è mai stata neppure menzionata”.

Sulla vicenda, anche la Nba ha rilasciato una dichiarazione: “La Nba ha stabilito da tempo rapporti con la Fiba con l’obiettivo di far crescere il basket in tutto il mondo attraverso iniziative come Basketball Without Borders e la Basketball Africa League. Abbiamo anche disputato diverse partite di precampionato contro squadre di Eurolega nel corso degli anni. Come parte della nostra continua collaborazione con entrambe le parti interessate, siamo stati recentemente invitati a partecipare a discussioni su come possiamo lavorare insieme per far crescere il basket in Europa. Non vediamo l’ora di prendere parte a ulteriori conversazioni in futuro”.

