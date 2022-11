Basket, Spissu e l'Italbasket: "Siamo un gruppo solido"

16-11-2022 11:21

Marco Spissu intervistato dal Corriere dello Sport si è soffermato sulla qualificazione al Mondiale del prossimo anno.

Il giocatore della Reyer Venezia, insieme a Mannion e Ricci è stato uno dei protagonisti della finestra di qualificazione del Mondiale.

Alla base del risultato, oltre la forza tecnica, quella del gruppo: “Nessun segreto, semplice­mente siamo un gruppo soli­do che lavora duramente per raggiungere gli obbiettivi. Ci stiamo togliendo delle sod­disfazioni come abbiamo già fatto agli Europei, e questo è importante.”

E poi: “Stiamo bene insieme, che ci aiutiamo l’un con l’altro e penso si sia vi­sto in campo, credo che que­sto i tifosi lo capiscano. Indipendentemente da chi c’è o da chi manca, noi giochiamo insieme, come una squadra, è lo spirito di questo grande gruppo”.

Infine su cosa potrà fare l’Italia al Mondiale: “Sinceramente non lo so. Siamo cresciuti tanto e stia­mo crescendo come squadra. Sicuramente andremo lì per fare del nostro meglio e ono­rare la maglia azzurra. Poi sia­mo pronti a sognare e diver­tirci e dare del filo da torcere alle big”-