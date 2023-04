La possibilità è stata annunciata dal general menager dell’Olimpia Milano

21-04-2023 14:21

Il futuro dell’Eurolega di basket potrebbe essere a 20 squadre. A dichiararlo è stato Christos Stavropoulos, general manager dell’Olimpia Milano, alla tv greca ERT. “Ci sono proposte da Dubai e Alba Berlino – ha spiegato – per ottenere una licenza permanente in EuroLeague, così come da Virtus e Valencia. Non abbiamo preso ancora alcuna decisione, nella nuova stagione ci saranno di nuovo 18 squadre. A partire dal 2024-25 è molto probabile che le squadre salgano a 20”.

E per quanto riguarda la prossima stagione bisognerà attendere la fine di giugno per conoscere quali squadre parteciperanno al campionato.