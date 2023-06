Basket, tagli di stipendi in casa Virtus

Molto dipende dallo statuto di Eurolega

01-06-2023 14:25

Secondo il Corriere di Bologna, in edicola oggi 1 giugno, la situazione economica della Virtus Bologna non è delle migliori.

Stando al quotidiano ci saranno dei tagli si parla di “contrazione del budget del 20%” perché “dovrà rispettare i parametri dettati dal fair play finanziario”. Il budget del club scenderà di molto, a 24-25 milioni con 16 a disposizione della squadra.

Molto dipende anche dalla stagione in Eurolega dopo 15 anni: lo statuto della competizione stabilisce che non più del 65% del budget totale può essere utilizzato per gli stipendi dei giocatori.