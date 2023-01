Basket, ufficiale il passaggio di Polonara al Kaunas

07-01-2023 15:03

Alla fine, dopo settimane di voci di mercato, Achille Polonara va allo Zalgiris Kaunas. Sfumata la pista, che sembrava la più probabile, della Virtus Bologna, il giocatore della azionale vestirà la maglia del Kaunas.

Dopo un inizio di stagione non semplice, con la maglia dell’Anadolu Efes, usato pochissimo da Ataman, il giocatore ex Reggio Emilia ha così deciso di cambiare e andare via anche a causa del ritorno di Singleton ad Istanbul.

Lo Zalgiris Kaunas organizzerà anche la Final Four di Eurolega a maggio.