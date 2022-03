Bastianini: "Risultato incredibile dedicato a Gresini"

05-03-2022 18:07

Nella prima qualifica della stagione di MotoGP, a sorridere è Jorge Martin col miglior tempo. Grande impresa anche per Bastianini, che ottiene il secondo posto battendo l’otto volte campione del mondo Marc Marquez.

Al termine delle qualifiche, Bastianini è apparso incredulo: “Prima volta in prima fila, risultato incredibile per me e lo dedico a Fausto Gresini – l’analisi di Bastianini ai microfoni di Sky Sport MotoGP –. Abbiamo lavorato molto in inverno e nei test per essere veloci su time attack. Direi che il secondo posto va più che bene. Quando sei secondo pensi che avresti potuto fare anche primo, ma oggi conta poco. Conta di più domani. Possiamo fare una bella gara. Siamo in tanti ad essere veloci qui. Non sarà facile, ma noi siamo in buona posizione. Per me è la prima volta che mi trovo davanti in partenza. Non so come dovrò gestire la gara. Di solito vado sempre in rimonta. Domani fortunatamente no. Non so se saremo tutti più vicini, ma Suzuki e Honda hanno fatto salto in avanti importanti. Mi viene da dire che gestione gara sarà diversa. Credo che ci divertiremo”.

A livello di gomme Bastianini non sa ancora se ci si potrà sbilanciare sulla mescola morbida: “Soft da gara? Ancora non abbiamo risposta. Dobbiamo guardare i dati. Le gomme sono vicine in termini di prestazioni e hanno entrambe pro e contro. Bisogna valutarli. A caldo mi viene da dire nì. Ho una consapevolezza importante e l’appoggio da squadra e della Ducati. Mi hanno fornito una moto che va veramente bene. Siamo competitivi e c’è un clima che mi consente di esprimermi al meglio. Questa è la cosa più importante per un pilota. Dobbiamo andare avanti così e divertirci”.

