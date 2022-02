Bastoni ko, l'Inter: "Trauma distorsivo alla caviglia"

09-02-2022 14:02

Brutte notizie per Simone Inzaghi. Nel corso della sfida contro la Roma in Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato costretto a lasciare il campo in anticipo.

Per il difensore dell’Inter una brutta distorsione alla caviglia, capitata proprio alla fine della prima frazione di gioco.

Al posto di Bastoni, l’allenatore dell’Inter ha mandato in campo l’olandese Stefan De Vrji affiancandolo a D’Ambrosio e Skriniar.

Una pessima serata per il difensore nerazzurro, che era squalificato e avrebbe in ogni caso saltato la partita contro il Napoli in campionato.

Simone Inzaghi ha poi espresso la sua preoccupazione per le condizioni del difensore. “Bastoni è caduto male. I medici faranno gli esami, speriamo di non perderlo per lungo tempo”.

Gli esami a cui Bastoni si è sottoposto hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia, come reso noto dall’Inter con questo comunicato. “Sostituito nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni”.

Nessun nuovo dettaglio rilevante dunque, il che accende un barlume di speranza per i tifosi di vedere Bastoni all’opera nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool del 16 febbraio.

