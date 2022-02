Bastoni rivela cosa aveva detto all'arbitro e scatena il putiferio

09-02-2022 09:19

La priorità adesso è capire l’entità dell’infortunio: è davvero un periodo-no per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter, che ieri pomeriggio aveva appreso di essere stato fermato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo il derby “per aver rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa” (stessa motivazione del tecnico Inzaghi) in serata ha aggiunto il danno alla beffa.

Il giocatore è stato costretto ad uscire al 44′ dopo essere atterrato male sul piede destro in seguito a un contrasto aereo con Zaniolo nella fase finale della prima frazione di gioco.

Oggi gli esami per Bastoni: rischia di saltare la Champions

La prima diagnosi parla di “diagnosi distorsiva alla caviglia destra” ma Bastoni oggi sosterrà esami più accurati che potranno chiarire i tempi di recupero. Il difensore salterà sicuramente la gara di sabato col Napoli al “Maradona” ma è a rischio anche per la sfida di Champions col Liverpool.

Marotta non escludeva il ricorso per Bastoni

Tornando alla squalifica, prima dell’infortunio il dg dell’Inter Beppe Marotta non escludeva l’ipotesi de ricorso: “Dobbiamo analizzare con attenzione il referto del giudice sportivo, poi valuteremo il da farsi. Ma questo non deve rappresentare un alibi. La partita l’abbiamo persa e ora dobbiamo far tesoro e saper gestire anche i momenti di sconforto. Dobbiamo migliorare anche nella gestione di queste situazioni complicate”

Ma cosa aveva detto di tanto offensivo Bastoni nel derby? Lo ha rivelato lui stesso, rispondendo su Instagram nel corso di una conversazione privata con la pagina ‘Solo ed esclusivamente Inter’. Il difensore dell’Inter ha detto: “Le frasi ingiuriose e sconce sono state al guardalinee: avete fatto schifo. 2 giornate”. Gli amministratori della pagina gli hanno anche chiesto se dovevano o meno rendere noto quel pensiero e lui aveva risposto: “No no è giusto che si sappiano le cose”.

I tifosi si dividono sullo sfogo di Bastoni

Fioccano le reazioni sui social: “Inter abbiamo (quasi) tutti contro. Non molleranno fino all’ultima giornata. Magari non si può nulla contro il sommo potere, ma media e giornalai li lasciate fare di tutto di più ?” o anche: “Bastoni becca 2 giornate per aver detto alla terna arbitrale che ha fatto schifo. Ah, che tempi quelli quando queste cose Don Luciano te le diceva negli spogliatoi e poi ti ci chiudeva dentro”

Arrivano commenti però anche dalla sponda milanista: “Come indossano quella maglia, vengono travolti dalla complottite” e infine: “Ecco il classico ragazzino presuntuoso che si è già montato la testa; prendi esempio da un vero campione tipo Bergomi G. grandissima carriera e già Campione del Mondo a 18anni, rimasto umile e rispettoso,ne hai da mangiare di patate,altrimenti rimarrai sempre un mediocre!!!”

