Inter-Milan, piovono squalifiche: Inzaghi e Bastoni saltano il Napoli

08-02-2022 17:07

Il Derby della Madonnina vinto per 2-1 dal Milan sull’Inter di sabato scorso lascia ancora parecchie scorie ai due club, ma al momento è l‘Inter che paga il prezzo più alto. Questo sia per la sconfitta bruciante in se, ma anche perche il Giudice Sportivo ha appena reso note alcune squalifiche che peseranno come macigni per la gara in programma questo weekend contro il Napoli, nella quale in palio c’è il primo posto in solitaria in Serie A.

Stop di ben due turni per il difensore nerazzurri Alessandro Bastoni, si legge nella nota, per aver “al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un Assistente”. Fermato anche il tecnico della Beneamata Simone Inzaghi, per un turno, per aver “proferito nei confronti del Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose”.

In casa Milan invece fermato il terzino francese Theo Hernandez per un turno a seguito dell’espulsione, e e un turno di stop anche a Davide Lucarelli, membro dello staff di Stefano Pioli, sempre per una contestazione all’arbitro Guida.

OMNISPORT