Batistuta sprona Messi: “Sono contento se batte il mio record”

06-12-2022 19:37

Batistuta tifa Messi e come potrebbe essere diversamente, ma lo fa, anche, in virtù di un nuovo record che il numero dieci dell’Argentina potrebbe soffiargli da sotto il naso.

Sì perché il “Re Leone” ancora oggi detiene il maggior numero di reti segnate nella storia dei mondiali con la casacca albiceleste, sono 10 in totale. Dietro lui Leo Messi a quota 9.

“Questo record di appartiene da 20 anni – ha confessato l’ex attaccante della Viola in un’intervista a Olè – e me lo sono goduto, ora è giusto che finisca nella mani di qualcun altro e se questo qualcun altro fosse Messi ben venga”.

“L’unica cosa che mi fa rabbia – prosegue l’argentino – è che non ho giocato molte partite ai mondiali, non sono mai arrivato nemmeno in semifinale”. Batistuta, infatti, ha preso parte alle edizioni del 94, 98, 2002, ottenendo un ottavo di finale, un quarto di finale ed una eliminazione ai gironi.