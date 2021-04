Batosta su Dybala, giallo su altri juventini invitati a festino

Non finisce con l’esclusione dalla lista dei convocati per il derby per McKennie, Dybala e Arthur la vicenda legata al festino in casa del texano. La Juventus è furiosa con i propri giocatori e dalle parole di Pirlo già si è capito che stavolta non ci saranno sconti. Quella frase “vedremo quando torneranno a lavorare con noi” sa di minaccia e ai “colpevoli” verranno date anche multe salate.

Per Dybala si arriva a 300mila euro di ammenda

Le sanzioni sono ovviamente regolate in base agli stipendi e la multa per Dybala potrebbe arrivare a 300.000 euro. Sui giornali si parla di una sfuriata di Nedved e Paratici ai tre colpevoli, una svolta autoritaria che ha sconcertato lo spogliatoio visto che negli ultimi tre anni gli atteggiamenti poco corretti non hanno avuto conseguenze ma non finisce qui.

C’erano altri giocatori a casa McKennie?

Resta infatti il giallo degli altri invitati che si sono allontanati prima dell’arrivo dei carabinieri. Su di loro si è scatenato il passa parola a Torino. L’ultima notizia è che sul fronte bilanci la Juve avrebbe chiesto ai giocatori di rinviare al prossimo bilancio il pagamento degli stipendi di marzo a giugno con una mossa simile a quella della scorsa primavera. Per supportare il bilancio serviranno anche circa 100 mln di plusvalenze.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni dei tifosi su twitter: “Ronaldo violò il lockdown x andare in Valle d’Aosta e Pirlo disse che poteva fare quello che voleva nel giorno libero” o anche: “Alla Juve servono soldi e ne approfitteranno per fare cassa” oppure: “Ma erano in 6 giocatori,gli altri 3 hanno ricevuto la grazia? O sono stati premiati perché sono scappati prima dell’arrivo dei carabinieri?”.

Infine sul tema stipendi e plusvalenze c’è chi ironizza: “Rugani al Cagliari 20 milioni, Mandragora al Torino per 10, Dragusin al Sassuolo per 15, Ramsey lo sbolognano in gb per 10 e poi qualche giovincello qua e là a 10 milioni”.

SPORTEVAI | 03-04-2021 08:51