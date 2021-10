Bautista: "Razgatlioglu in MotoGp? Deve cambiare stile di guida"

Alvaro Bautista avvisa Toprak Razgatlioglu, il leader del Mondiale di Superbike che alcune indiscrezioni danno molto vicino alla MotoGp: “Le gomme Pirelli che abbiamo qui ti permettono di fare più cose rispetto alle Michelin della MotoGP. Là devi essere più tranquillo e avere traiettorie più pulite”.

“Non credo che i piloti della MotoGP siano meno aggressivi, però considerando il modo in cui Toprak usa le gomme, non credo possa guidare una MotoGP come fa con una Superbike“ sono le parole riprese da Formulapassion.

OMNISPORT | 07-10-2021 21:41