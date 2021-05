Bayern Monaco è ufficiale: preso Omar Richards dal Reading

Colpo annunciato già in primavera ma divenuto ufficiale proprio adesso: il Bayern Monaco annuncia l’acquisto di Omar Richards , 23enne inglese proveniente dal Reading, squadra che milita in Championship.

Queste le parole del direttore sportivo Hasan Salihamidžić, che precedono proprio quelle del nuovo arrivato Omar Richards:

“Il mio passaggio allBayern è un grande onore per me. Un sogno che diventa realtà. Sono orgoglioso di poter indossare la maglia di uno dei club più grandi del mondo. Spero di poter aiutare la squadra a continuare ad avere successo in futuro. I miei ringraziamenti vanno ai responsabili per la loro fiducia. Non vedo l’ora di essere in campo”.