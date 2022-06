26-06-2022 18:39

Sky Sport UK riporta quale sia nei dettagli la richiesta del Bayern Monaco per Robert Lewandowsk. I bavaresi vogliono come minimo 52 milioni di sterline per cedere l’attaccante al Barcellona.

Proprio all’inizio di questa settimana, il Barcellona aveva avanzato una proposta di 40 milioni di euro (34,4 milioni di sterline), tuttavia il Bayern è rimasto fermo sulle proprie posizioni, cioè sul fatto che la punta polacca non fosse in vendita, nonostante gli resti solamente un anno di contratto.