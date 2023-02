Il capitano si è fratturato alla gamba destra sciando e ha finito la stagione già a dicembre.

10-02-2023 22:00

Con una società come il Bayern Monaco non si scherza, anche se sei una bandiera e capitano. I campioni di Germania in carica infatti multeranno il portiere Neuer dopo la frattura alla gamba destra rimediata sciando, che gli ha fatto finire la stagione già a dicembre.

Una multa salata per Neuer che, stando a qaunto riporta il quotidiano tedesco ‘Bild’, dovrà pagare 1,6 milioni di euro.