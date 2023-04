Bayern Monaco nel caos: Sané e Manè alle mani

Dopo un diverbio in campo i due avrebbero proseguito a litigare negli spogliatoi dopo lo 0-3 con il Manchester City

12-04-2023 18:41

Bayern Monaco sempre più nel caos. Prima l’addio di Nagelsmann con l’arrivo di Tuchel in panchina, che sembrava almeno in Bundesliga aver risollevato le sorti della squadra; poi, però, in Champions League i bavaresi sono affondati contro il Manchester City nell’andata dei quarti di finale di Champions League (0-3) e ora vedono ridotte al lumicino le possibilità di passare il turno. Ma come se non bastasse, ci sarebbe stato anche un acceso diverbio tra Sané e Mané, proprio al termine del match. Lo scrive la Bild. I due avrebbero avuto un battibecco sul rettangolo di gioco che poi sarebbe sfociato in un vero e proprio litigio con botte negli spogliatoi.