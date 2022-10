Bayern Monaco: nuovo record per la fase a gironi

04-10-2022 22:28

Il Bayern ha stabilito un nuovo record in Champions League. Col successo contro il Viktoria Plzen per 5-0 nel tardo pomeriggio di oggi, i bavaresi arrivano a 31 partite consecutive nella fase a gironi senza sconfitte, di cui 28 vinte. Battuto il record del Real Madrid, che fra il 2012 e il 2017 era arrivato a 30. L’ultimo ko dei campioni di Germania risale al 27 settembre 2017, con Carlo Ancelotti allenatore: ko per 3-0 sul campo del Paris Saint-Germain.