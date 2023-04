Bayern Monaco, Tuchel: "So cosa vuole ottenere il City"

Il tecnico dei bavaresi ha parlato alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions, dopo la sconfitta per 3-0 di Manchester.

18-04-2023 20:28

Per il Bayern Monaco sembra proprio una missione impossibile. I bavaresi ospiteranno infatti il Manchester City all’Allianz Arena nel quarto di ritorno di Champions League, dove proveranno a ribaltare la sconfitta per 3-0 dell’andata. Thomas Tuchel ne ha parlato così in conferenza stampa: “Mi aspetto che loro provino a fare un possesso palla intenso, metteranno da parte la gara d’andata e giocheranno per vincere, pressando alti”.

“Dobbiamo essere gestire bene i possessi, mi aspetto di avere la possibilità di transizioni rapide sul campo”, ha aggiunto il tecnico dei bavaresi. Sugli avversari Tuchel ha detto anche: “So cosa vogliono ottenere. All’andata pensavo che avessimo il favore dello slancio, ma siamo stati puniti. Hanno la fiducia al massimo, sono al top della forma e un punto di riferimento in Europa. Ma siamo pronti e tutto è possibile”.